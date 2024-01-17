МОСКВА, 17 янв — ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон в рамках пресс-конференции заявил, что Евросоюз не должен позволить России победить в конфликте на Украине, передает газета Le Figaro. Франция "сбагрила" Армении отвергнутые Украиной бронемашины, пишут СМИ

"Позволить России победить — значит подвергнуть себя риску того, что установленные правила международного порядка больше не будут соблюдаться. И это для наших прибалтийских друзей невозможно", — отметил французский лидер.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, в свою очередь отметила, что если у французского президентаимеется копия упомянутых "правил", то он должен ей поделиться.

"Что касается победы, то она от "позволения" Макрона или кого-либо еще не зависит — Россия сделает то, о чём заявила", — заявила дипломат.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что целью спецоперации является "защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.