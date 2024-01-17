МОСКВА, 17 янв — ПРАЙМ. Существование самостоятельного государства на исконно российских территориях всегда будет поводом для боевых действий, поэтому Украина "смертельно опасна" для украинцев. Об этом написал в Telegram зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Зеленскому предрекли проблемы с тылом, которые заставят его пойти на мир

Ранее экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор, в свою очередь, заявлял, что Россия со временем освободит Харьков и Одессу, поскольку эти города являются исконно русскими.

По словам Медведева, "существование Украины и фатально для украинцев", при чем при любом руководстве, не только бандеровском режиме. Политик пояснил, что сама страна находится на исторических российских территориях, поэтому возобновление конфликта неизбежно, несмотря на подписание с Западом "бумажек о безопасности" и даже возможное вступление в НАТО.

"Они практичные люди в конечном счете. Как бы они сейчас и не желали смерти русским. Как бы они ни ненавидели российское руководство. Как бы ни стремились в мифические Евросоюз и НАТО. Выбирая между вечной войной и неизбежной гибелью и жизнью, абсолютное большинство украинцев (ну, разве что за исключением минимального числа отмороженных националистов) выберет в конечном счете жизнь. Поймут, что жизнь в большом общем государстве, которое они сейчас не сильно любят, лучше смерти", — подчеркнул Медведев.

По его словам, чем раньше жители "искусственной страны" это поймут, тем лучше.