Медведев: существование Украины смертельно опасно для украинцев при любой власти
МОСКВА, 17 янв — ПРАЙМ. Существование самостоятельного государства на исконно российских территориях всегда будет поводом для боевых действий, поэтому Украина "смертельно опасна" для украинцев. Об этом написал в Telegram зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
Ранее экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор, в свою очередь, заявлял, что Россия со временем освободит Харьков и Одессу, поскольку эти города являются исконно русскими.
По словам Медведева, "существование Украины и фатально для украинцев", при чем при любом руководстве, не только бандеровском режиме. Политик пояснил, что сама страна находится на исторических российских территориях, поэтому возобновление конфликта неизбежно, несмотря на подписание с Западом "бумажек о безопасности" и даже возможное вступление в НАТО.
"Они практичные люди в конечном счете. Как бы они сейчас и не желали смерти русским. Как бы они ни ненавидели российское руководство. Как бы ни стремились в мифические Евросоюз и НАТО. Выбирая между вечной войной и неизбежной гибелью и жизнью, абсолютное большинство украинцев (ну, разве что за исключением минимального числа отмороженных националистов) выберет в конечном счете жизнь. Поймут, что жизнь в большом общем государстве, которое они сейчас не сильно любят, лучше смерти", — подчеркнул Медведев.
По его словам, чем раньше жители "искусственной страны" это поймут, тем лучше.
https://1prime.ru/global/20240117/842818323.html