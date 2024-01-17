БРЮССЕЛЬ, 17 янв — ПРАЙМ. Еврокомиссия приступила к проверке законодательства Украины на предмет соответствия европейскому, а также к обозначению переговорных рамок о членстве в Евросоюзе, сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен в рамках пленарной сессии Европарламента в Страсбурге. В Киеве рассказали, чем Украина готова поделиться с ЕС

"Готовясь к переговорам о вступлении, мы начинаем процесс скрининга и формируем структуру переговоров", — отметила глава комиссии. По словам фон дер Ляйен, Евросоюз должен следовать политическому решению, принятому ранее на Евросовете.

Ранее в июне 2022 года Украина получила статус страны-кандидата в Евросоюз, однако это не означает автоматического принятия в объединение. Приобретение статуса кандидата является только началом долгого процесса. Так, Турция, Северная Македония, Черногория и Сербия находятся в статусе стран-кандидатов на протяжении долгого времени. Последняя страна, которая присоединилась к ЕС, — Хорватия, процесс вступления которой занял десять лет.

Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что страна никогда не была против планов Украины вступить в ЕС. Однако российская сторона всегда возражала против присоединения Украины к НАТО. Российский президент добавил, что расширение альянса к границам России непосредственно угрожает безопасности страны.

Однако он подчеркивал, что предложение Украине по вступлению в ЕС означает уничтожение всех ключевых отраслей производства, которыми страна гордилась в советский период.