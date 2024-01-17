МОСКВА, 17 янв — ПРАЙМ. Соединенные Штаты постепенно отказываются от поддержки Украины, отдавая ее на "откуп" Европе, об этом свидетельствуют объявляемые европейскими странами и Великобританией пакеты военной помощи и соглашения о гарантиях безопасности, сообщил агентству РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков. Украина терпит финансовое поражение в отсутствие западной помощи

"США целиком спихивают военную поддержку Украины на Европу. Это решение было принято еще в прошлом году, теперь Штаты переключат внимание на Ближний Восток. Страны Европы не могут отказаться от такого бремени, потому что сегодня руководители большинства ключевых стран там — проамериканские", — отметил эксперт.

Леонков также добавил, что Америка, осознав тупиковость конфликта, втянула в него зависимый от Вашингтона Евросоюз. Соединенные штаты таким образом намерены избежать имиджевые потери, возложив все бремя неудач на украинских фронтах на европейских союзников.

"Теперь потепление отношений РФ с Европой невозможно в ближайшие десятилетия. Риторика в ЕС меняется со "сдерживания" на "подготовку к войне с Россией", для нас же такая смена полюсов ни на что не повлияет — это просто очередное продление конфликта и агонии Украины", — заметил эксперт.

Эксперт также добавил, что если президента США Джо Байдена обвинят в "сдаче" Киева, то он сможет пенять на европейские страны, которые "не справились".

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что Париж завершит работу над подготовкой двустороннего соглашения о гарантиях безопасности для Украины в ближайшие недели. По словам французского лидера, французская сторона поставит Киеву порядка 40 ракет Scalp и нескольких сотен бомб.

Леонков заключил, что несмотря на то, что ракеты Scalp являются сильным оружием, чтобы дать Киеву шанс переломить ситуацию в свою пользу, их должно быть в разы больше. Однако, предстоящий год Вооруженным силам Украины придется провести в глухой обороне.