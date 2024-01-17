МОСКВА, 17 янв — ПРАЙМ. В настоящее время не наблюдается даже близкой перспективы переговоров по долгосрочному перемирию на Украине, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в Давосе. Захарова рассказала о "преступлении бригады Зеленского"

"Сейчас я не вижу такого", — отметил Блинкен. Тем не менее, Блинкен подчеркнул, что американская сторона открыта для переговоров, поскольку больше всего этого ждет украинский народ. Россия, в свою очередь, должна быть готова вести их с добрыми намерениями на основе базовых принципов, таких как территориальная целостность и независимость, заметил Блинкен.

"Когда и если Россия будет согласна вести переговоры на этих основаниях, конечно, это поддержит и Украина, и США, и многие другие страны", — заявил госсекретарь.

Москва неоднократно сообщала о готовности к переговорам, но Киев законодательно запрещает их. В Кремле подчеркивали, что на данный момент приоритетом для России является достижение целей спецоперации на Украине военным путем, и что ситуация может измениться только в случае новых реалий.