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Блинкен оценил перспективы переговоров по перемирию на Украине
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В настоящее время не наблюдается даже близкой перспективы переговоров по долгосрочному перемирию на Украине, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в Давосе. "Сейчас я не вижу... ПРАЙМ, 17.01.2024
новости, общество , в мире, россия, украина, сша
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 17 янв — ПРАЙМ. В настоящее время не наблюдается даже близкой перспективы переговоров по долгосрочному перемирию на Украине, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в Давосе.
"Сейчас я не вижу такого", — отметил Блинкен. Тем не менее, Блинкен подчеркнул, что американская сторона открыта для переговоров, поскольку больше всего этого ждет украинский народ. Россия, в свою очередь, должна быть готова вести их с добрыми намерениями на основе базовых принципов, таких как территориальная целостность и независимость, заметил Блинкен.
"Когда и если Россия будет согласна вести переговоры на этих основаниях, конечно, это поддержит и Украина, и США, и многие другие страны", — заявил госсекретарь.
Москва неоднократно сообщала о готовности к переговорам, но Киев законодательно запрещает их. В Кремле подчеркивали, что на данный момент приоритетом для России является достижение целей спецоперации на Украине военным путем, и что ситуация может измениться только в случае новых реалий.