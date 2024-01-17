ВАШИНГТОН, 17 янв — ПРАЙМ. Практически все страны Ближнего Востока желают присутствия Соединенных Штатов и вовлеченности в дела Региона, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен. Вашингтон готов работать над миром на Ближнем Востоке, заявил Блинкен

"В регионах, таких как Ближний Восток, где существуют глубокие и мучительные вызовы, я слышу практически от каждой страны, что они хотят, чтобы мы (США — ред.) присутствовали, чтобы мы были "за столом", они хотят, чтобы мы играли ведущую роль", — отметил политик.

Ранее на фоне ударов ВВС США и Великобритании Блинкен отмечал, что для урегулирования конфликта в регионе, американская сторона намерена обратиться к дипломатии. Кроме того, ближневосточные государства видят путь, который обеспечит израильтянам безопасность, палестинцам — государство, а также изолирует Иран и его "прокси" (ХАМАС, "Ансар Аллах", "Хезболлах").

Ранее 12 января США и Великобритания нанесли 23 авиационных удара по объектам на территории Йемена. Как отмечал президент США Джо Байден, удары по хуситам являются ответом на угрозу свободе судоходства. Он пообещал без колебаний действовать и в дальнейшем. Пентагон отмечал, что атака союзников ослабила ударные возможности хуситов, США готовы отреагировать на любой возможный ответ Ансар Аллах.