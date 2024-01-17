МОСКВА, 17 янв — ПРАЙМ. Йеменское движение повстанцев-хуситов считает любой американский или британский корабль законной целью и собирается продолжить нападения, сообщил один из лидеров движения "Ансар Аллах" Наср ад-Дин Амер в беседе с итальянским изданием Corriere. Хуситы атаковали эсминец ВМС США в Красном море

По словам ад-Дин Амера, корабли Соединенных Штатов и Великобритании стали законными целями после нанесения авиаударов по территории Йемена. "У нас две цели: поддержать палестинцев и отомстить американцам и британцам. Поэтому мы продолжим препятствовать проходу кораблей, направляющихся в Израиль, а также нанесем удары по американцам и британцам", — отметил представитель движения.

Он также опроверг информацию о том, что хуситы получают вооружение из Ирана, так как оно производится в Йемене, поэтому в случае блокады государства проблем с оружием не предвидится.

США и Великобритания в пятницу 12 января начали наносить авиаудары по позициям правящего на севере Йемена движения "Ансар Аллах" (хуситов). Удары пришлись на объекты в четырех провинциях Йемена — Сане, Ходейде, Таизе и Сааде. Хуситы заявили, что наносят ответные удары по американским и британским военным базам и объектам.

Представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа заявил, что США и Великобритания нанесли 73 удара по Йемену, погибли пять бойцов хуситов, ранения получили еще шесть.

13 января США и Великобритания в 3:45 по местному времени (совпадает с московским) нанесли новый удар по северу столицы Йемена, города Саны. Как позднее сообщило центральное командование Пентагона, атака была направлена против радаров хуситов.