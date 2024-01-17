МОСКВА, 17 янв — ПРАЙМ. Надежды Киева на встречу с китайским руководством не оправдались из-за нежелания последних, пишет Politico. Германия в 2024 году сократит военную помощь Украине

Несостоявшаяся встреча Владимира Зеленского с премьером Госсовета КНР Ли Цяном стала ударом для Киева, так как, по заявлению главы администрации президента Украины Андрея Ермака, "для Китая очень важно присоединиться к процессу дипломатического урегулирования конфликта на Украине".

Это стало решающим признаком того, что Китай не планирует присоединяться к достижению мира на Украине, а вместо этого, как отмечает издание, Китай оказывает поддержку с поставками товаров двойного назначения, которые способствуют боевым успехам России и помогают преодолеть нехватку продукции из-а санкций.

Politico пишет, что решение делегации Китая не встречаться с украинцами больше напоминает намеренное нежелание, чем отсутствие "свободного окошка" в расписании.

Представитель ЕС заявил, что Евросоюз призывает обе стороны возобновить прямые контакты, подчеркнув, что встреча в Давосе стала бы "положительным шагом".

Позднее на пресс-конференции в Давосе Владимир Зеленский заявил, что и не планировал встречаться с премьером Госсовета КНР, так как "не он принимает решения, а председатель КНР Си Цзиньпин".

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