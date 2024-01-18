МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. Распространение украинскими СМИ и политиками ложных утверждений о причастности России к организации блокады границы Польши и Украины играет на руку Кремлю, заявил депутат Европарламента от Польши Рышард Чарнецкий. Его слова приводит издание Do Rzeczy. Польша выступила против продления беспошлинной торговли с Украиной

Польские перевозчики в начале ноября прошлого года заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе в Украиной. Позднее к ним присоединились местные фермеры. Протестующие требовали от Варшавы восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для ВСУ, приостановить действие лицензий для организаций, которые были созданы на Украине после февраля 2022 года и проверить их, а также разделить очереди порожних и загруженных машин.

Ранее Госпогранслужба Украины сообщила, что польские перевозчики завершили блокировку границ перед пунктами пропуска "Краковец" и "Рава-Русская". Согласно заявлению министра инфраструктуры Польши Дариуша Климчака, польские перевозчики решили приостановить блокаду трех погранпереходов с Украиной до 1 марта.

По словам Чарнецкого, "киевский политический бомонд", лишившийся разума, старательно портит отношения с Варшавой. Он пояснил, что Зеленский, украинские чиновники и средства массовой информации не раз заявляли, что Польша убивает будущее Украины в Европе. Кроме того, протестующих на польско-украинской границе обвиняли в "связях с Россией". ЕК проверит законодательство Украины на соответствие европейскому

"Публикации украинских журналистов, как и предварявшие их заявления украинских политиков, не только неправдивы и очень глупы, но и являются подарком для России", — отметил политик.

Чарнецкий таже добавил, что такого рода заявления лишний раз подтверждают "узость мышления президента Украины Владимира Зеленского".

Решение ЕС после начала СВО отменить экспортные пошлины для украинской продукции привело к продовольственному кризису в приграничных с ней странах, в том числе Польше. Польские официальные лица не раз заявляли, что готовы поддерживать Киев, но не за счет собственных граждан, призывая вернуть пошлины. Еврокомиссия пошла на уступки. В мае прошлого года экспортные пошлины на ряд сельхозтоваров из Украины вернули, однако в сентябре их вновь отменили. На этом фоне Польша, Словакия и Венгрия приняли соответствующие односторонние ограничения.