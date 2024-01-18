ТОКИО, 18 янв — ПРАЙМ. Впервые за 102 года существования Коммунистической партии Японии ее генеральным секретарем станет женщина — Томоко Тамура, передает телеканал NHK. Впервые в истории сил самообороны Японии женщина станет адмиралом

Согласно данным телеканала, генсек Коммунистической партии Японии Кадзуо Сии, возглавлявший ее с 2000 года, покинет свой пост, а его место займет 58-летняя Томоко Тамура. Настоящее решение было озвучено в рамках съезда партии.

Отмечается, что Томоко Тамура станет первой женщиной, занявшей пост генерального секретаря, за всю историю Японии. Свой первый депутатский мандат Тамура получила в 2010 году, после чего переизбиралась еще три раза. До назначения на пост генсека, она руководила политсоветом партии.

Коммунистическая партия Японии была основана в 1922 году на учредительном съезде в Токио. Сво­ей це­лью КПЯ про­воз­гла­си­ла осу­ще­ст­в­ле­ние бур­жу­аз­но-де­мо­кра­тической ре­во­лю­ции. До 1945 КПЯ дей­ст­во­ва­ла не­ле­галь­но, под­вер­га­ясь го­не­ни­ям. В 1945, по­сле по­ра­же­ния Япо­нии во Второй ми­ро­вой вой­не, пар­тия вы­шла из под­полья, при­ня­ла ак­тив­ное уча­стие в вос­соз­да­нии проф­сою­зов и иных мас­со­вых ор­га­ни­за­ций. В 1950 в ре­зуль­та­те ре­прес­сий со сто­ро­ны ок­ку­пационной ад­ми­ни­ст­ра­ции США КПЯ бы­ла вы­ну­ж­де­на пе­рей­ти на по­лу­ле­галь­ное по­ло­же­ние, следует из данных в открытых источниках.

По­зи­ции КПЯ зна­чи­тель­но ук­ре­пи­лись со 2-й половины 1980-х годов. КПЯ на­счи­ты­ва­ет около 400 тысяч чле­нов.