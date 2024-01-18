NHK: впервые за время существования Компартии Японии ее генсеком станет женщина
ТОКИО, 18 янв — ПРАЙМ. Впервые за 102 года существования Коммунистической партии Японии ее генеральным секретарем станет женщина — Томоко Тамура, передает телеканал NHK.
Согласно данным телеканала, генсек Коммунистической партии Японии Кадзуо Сии, возглавлявший ее с 2000 года, покинет свой пост, а его место займет 58-летняя Томоко Тамура. Настоящее решение было озвучено в рамках съезда партии.
Отмечается, что Томоко Тамура станет первой женщиной, занявшей пост генерального секретаря, за всю историю Японии. Свой первый депутатский мандат Тамура получила в 2010 году, после чего переизбиралась еще три раза. До назначения на пост генсека, она руководила политсоветом партии.
Коммунистическая партия Японии была основана в 1922 году на учредительном съезде в Токио. Своей целью КПЯ провозгласила осуществление буржуазно-демократической революции. До 1945 КПЯ действовала нелегально, подвергаясь гонениям. В 1945, после поражения Японии во Второй мировой войне, партия вышла из подполья, приняла активное участие в воссоздании профсоюзов и иных массовых организаций. В 1950 в результате репрессий со стороны оккупационной администрации США КПЯ была вынуждена перейти на полулегальное положение, следует из данных в открытых источниках.
Позиции КПЯ значительно укрепились со 2-й половины 1980-х годов. КПЯ насчитывает около 400 тысяч членов.
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