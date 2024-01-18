МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. Всего лишь несколько "сбитых политических летчиков" на закате карьеры еще готовы финансировать Украину в конфликте с Россией, написал бизнесмен и миллиардер Олег Дерипаска в своем Telegram-канале. Дерипаска призвал не ждать чудес от выборов в США

"Желающих вкладывать свои деньги и репутацию в эту братскую бойню уже почти не осталось, кроме, может быть, пары-тройки сбитых политических "летчиков", находящихся на закате политической карьеры", — заметил предприниматель.

Дерипаска также отметил, что на фоне угасания команды президента Зеленского на Западе хотят видеть новых политиков, способных принести стабильность и процветание, однако этот вопрос точно не будет решаться в Давосе.

Помимо этого, Дерипаска заявил, что страны, которые решатся на конфискацию российских активов, столкнутся с непредсказуемыми последствиями. "А прикрыться коллективной ответственностью в этом конкретном случае не получится", — сказал он. Правовые основания для конфискации по-прежнему отсутствуют, заключил бизнесмен.

После начала СВО Евросоюз и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов примерно на 300 миллиардов долларов. Большая часть средств находится в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Руководство Евросоюза не раз призывало разработать предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины.