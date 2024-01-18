МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. Москве известно о полузакрытых контактах по палестино-израильскому урегулированию с участием Соединенных Штатов, Израиля и отдельных арабских государств, однако они не приведут к успеху, так как мирное урегулирование может быть достигнут только через прямой диалог, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Израиль предложил ХАМАС на неделю остановить боевые действия

"Мы слышим и знаем про полузакрытые контакты с участием США, Израиля, отдельных арабских государств, но как-то все эти контакты не предполагают прямого диалога между палестинцами и израильтянами, а предполагают, что взрослые дяди где-то договорятся, как дальше жить палестинцам, и потом им это предъявят", — сказал глава внешнеполитического ведомства России.

Создание независимого палестинского государства является необходимым для обеспечения безопасности в ближневосточном регионе, в том числе и Израиля, добавил министр.

"Главным направлением усилий должно стать создание Палестинского государства в полном соответствии с решениями Совета Безопасности (ООН — ред.) Без этого мы будем видеть рецидивы того насилия, которые сейчас наблюдаются в Газе, потому что без создания Палестинского государства палестинский народ будет продолжать чувствовать себя ущемленным", — заметил глава МИД России.

По словам Лаврова, Москва готова активно участвовать в урегулировании этого конфликта, так как без создания независимого Палестинского государства "надежная безопасность Израиля обеспечена быть не может". Лавров заключил, что российская сторона очень заинтересована в том, чтобы Израиль и его граждане чувствовали себя в безопасности.

В субботу, 7 октября, Израиль подвергся беспрецедентной атаке более чем тремя тысячами ракет со стороны сектора Газа. Кроме того, сообщалось, что ХАМАС объявил о начале операции "Потоп Аль-Аксы" и после ракетных ударов проник в приграничные районы Израиля. На следующий день, 8 октября, Военно-политический кабинет Израиля ввел в действие "пункт 40" Основного закона о правительстве, что означало переход страны в состояние войны.

МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.