Лавров: Зеленский врет мировому сообществу с трибуны Давоса
МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. Владимир Зеленский, говоря на трибуне в Давосе о минских соглашениях, врал мировому сообществу. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии.
"Зеленский подробно, с выражением, ну не так ярко, как в "Квартале 95", говорил про минские договоренности…", — сказал он.
Как пояснил Лавров, украинский лидер напоминал о стараниях германии и Франции достичь соглашений в 2014 году и о "разрушении договоренностей Россией".
"Просто врет мировому сообществу с трибуны того самого всемирного экономического форума в Давосе", — заключил министр.
"Студия "Квартал-95 — украинская компания, основанная в том числе Зеленским, занимающаяся созданием юмористических программ.
Минские соглашения были заключены в 2014-2015 годах представителями ОБСЕ, Украины и России. Документы предполагали урегулирование кризиса на Донбассе. прекращение огня, обмен пленными, закрепление за ДНР и ЛНР статуса особых областей и другие меры.
Позднее экс-канцлер Германии Ангела Меркель заявляла, что Минские соглашения дали Украине время на развитие, а также позволили Западу оказать стране поддержку.
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