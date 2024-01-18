МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. Владимир Зеленский, говоря на трибуне в Давосе о минских соглашениях, врал мировому сообществу. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии. "Не лопнет?" Депутат обвинил Зеленского в воровстве госбюджета

"Зеленский подробно, с выражением, ну не так ярко, как в "Квартале 95", говорил про минские договоренности…", — сказал он.

Как пояснил Лавров, украинский лидер напоминал о стараниях германии и Франции достичь соглашений в 2014 году и о "разрушении договоренностей Россией".

"Просто врет мировому сообществу с трибуны того самого всемирного экономического форума в Давосе", — заключил министр.

"Студия "Квартал-95 — украинская компания, основанная в том числе Зеленским, занимающаяся созданием юмористических программ.

Минские соглашения были заключены в 2014-2015 годах представителями ОБСЕ, Украины и России. Документы предполагали урегулирование кризиса на Донбассе. прекращение огня, обмен пленными, закрепление за ДНР и ЛНР статуса особых областей и другие меры.

Позднее экс-канцлер Германии Ангела Меркель заявляла, что Минские соглашения дали Украине время на развитие, а также позволили Западу оказать стране поддержку.