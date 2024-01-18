ВИЛЬНЮС, 18 янв — ПРАЙМ. Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что вывод войск США из Европы стал бы кошмарным сценарием развития событий, пишет Bloomberg. Литва хочет нанести новый удар по России, пишет Bloomberg

По данным издания, на фоне вероятного возвращения бывшего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа в Белый дом европейские чиновники опасаются, что американская сторона прекратит поддержку Киева и, возможно, выйдет из НАТО.

"Европа в нынешнем состоянии находится в большой опасности, и мы определенно считаем часы до следующей фазы российской эскалации", — отметил глава МИД Литвы. Литовский министр также отметил необходимость повышения обороноспособности Европы, несмотря на то, что американские войска до сих пор имеют решающее значение для ее безопасности.

В агентстве также отметили, что после многолетних просьб прибалтийских стран увеличить численность сил НАТО на восточном фланге, Германия пообещала направить группу военных в Литву.

Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Однако на Западе постоянно заявляют о необходимости продолжать боевые действия, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своих территориях.

По словам российского лидера, если Киев хочет начать диалог, ему нужно отменить декрет о запрете переговоров.

Вместе с тем в Кремле указывали, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сегодня не существует, при этом абсолютным приоритетом для Российской Федерации остается достижение целей спецоперации, которое пока возможно только военным путем.