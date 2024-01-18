МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. Иллюзии девяностых годов прошлого века годов об "объятиях" Запада улетучились, ему нельзя верить, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2023 году. Китай пренебрег Зеленским на форуме в Швейцарии, пишет СМИ

По словам министра, все обманчивые впечатления о "распахнутых объятиях" улетучились на фоне агрессии западных стран против России. "Запад до сих пор хочет только одного — жить за счет других и быть умнее всех остальных", — сказал Лавров, подчеркнув, что Западу нельзя верить.

Лавров добавил, что Россия и Белоруссия будут отстаивать свои интересы плечом к плечу, если у Запада возобладает самоубийственная логика.

Кроме того, Лавров прокомментировал ситуацию с гибелью американского блогера Гонсало Лиры в тюрьме на Украине. По его словам, Киев прочувствовал вседозволенность. "Ему даже можно американцев в тюрьме до смерти мучить и пытать. И все набрали в рот воды", — сказал министр. Он также напомнил, что США, которые всегда суетятся при аресте своих граждан, даже мизинцем не пошевелили.

О смерти блогера Гонсало Лиры в украинском СИЗО стало известно в середине января. Гражданину США и Чили было 55 лет. Историк по образованию, он снимал фильмы в Америке и писал статьи об экономике. Познакомившись через интернет с украинкой, в 2012 году переехал в Харьков. В мае 2023 года СБУ задержала Гонсало Лиру и обвинила в поддержке действий России из-за опубликованных им видео и постов. Позже его освободили под залог, но в июле снова арестовали за попытку покинуть страну.