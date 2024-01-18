ПЕКИН, 18 янв — ПРАЙМ. Высказывания президента Украины Владимира Зеленского о премьере КНР Ли Цяне в Давосе невежественны и бесцеремонны, то, что он улыбается лишь тем, кто дает ему деньги и боеприпасы, а остальным показывает недовольство, свидетельствует о том, что он "незрелый лидер военного времени", отметил в беседе с агентством РИА Новости приглашенный научный сотрудник Института финансовых исследований "Чунъян" при Китайском народном университете Цзя Минь. Зеленский высказался о переговорах с Россией

Ранее в рамках выступления на ВЭФ в Давосе украинский лидер заявил, что не намерен встречаться с китайским премьер-министром, так как решения принимает не он, а председатель КНР Си Цзиньпин.

"Выступление Зеленского на Давосском форуме не было особо примечательным, но его презрительные высказывания в адрес премьера Ли Цяна подхватили СМИ, и они стали новым примером его надменного отношения к Китаю", — заметил эксперт.

Кроме того, украинские власти не уделяют достаточно внимания позиции Китая по урегулирования конфликта на Украине, а президент, видимо, ее вообще не понимает. Помимо этого, участие Зеленского в форуме не играет особой роли, так как он не представляет собой особой важности, отметил Цзя Минь.

Особого внимания заслуживает и поведение украинского лидера, когда он улыбается тем, кто предоставляет больше помощи, больше долларов, больше боеприпасов, а других вознаграждает недовольным лицом.

Цзя Минь заключил, что поведение президента Украины говорят о том, что он все еще не слишком зрелый лидер военного времени. "Его дальновидность и сознательность ограничивают его действия, что вызывает пессимизм и разочарование по отношению к будущему направлению российско-украинского конфликта", — заметил эксперт.