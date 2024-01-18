БРЮССЕЛЬ, 18 янв — ПРАЙМ. На следующей неделе НАТО начнет "крупнейшие за последние десятилетия" учения Steadfast Defender-2024, сообщил главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи на пресс-конференции по итогам заседания в Брюсселе Военного комитета альянса на уровне начальников генштабов. НАТО отработает начало третьей мировой войны, пишут СМИ

"Реализация наших оборонных планов предполагает постоянные учения. Поэтому мы сегодня мы объявляем о начале на следующей неделе крупнейших за последние десятилетия учений Steadfast Defender-2024", — отметил Каволи

Согласно заявлению главнокомандующего, в учениях примут участие около 90 тысяч военнослужащих. Учения продлятся несколько месяцев.

Ранее агентство РИА Новости со ссылкой на МИД России отмечало, что НАТО непрерывно в течение последних десятилетий наращивает масштабы своих учений. Они носят все более провокационный и агрессивный характер, а также проводятся в основном вблизи российских границ. Кроме того, растет и число задействованного личного состава и военной техники. Если ранее в подготовке к подобным маневрам альянса речь шла о "воображаемом" враге на востоке, то теперь в НАТО не скрывают отработку действий по отражению нападения именно со стороны России, сообщали во внешнеполитическом ведомстве России.