БРЮССЕЛЬ, 19 янв — ПРАЙМ. Лишение Венгрии права на председательство в Совете Евросоюза в течение полугода, запланированное на вторую половину 2024 года, создало бы негативный прецедент, угрожающий дезорганизацией работы союза, сообщил агентству РИА Новости депутат Европарламента от Франции и известный адвокат Жильбер Коллар. Венгрия возмутилась намерением ЕП оспорить разморозку денег для Будапешта

Ранее депутаты Европарламента отмечали, что венгерская сторона вряд ли сможет возглавить Совет Евросоюза в 2024 года в связи с несоблюдением законов и ценностей объединения.

"Такое развитие событий не только стало бы крайне негативным прецедентом, но и внесло бы беспорядок в организацию функционирования Европейского союза", — отметил евродепутат. Коллар также отметил, что все, что противоречит политике и взглядам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, вызывает неприязнь у парламентского большинства. Тем не менее, им вряд ли удастся лишить Венгрию председательства, заключил евродепутат.

Право председательствовать в Совете ЕС переходит к странам по принципу ротации. В начале 2024 года председательство перешло к Бельгии, а в начале июля перейдет к Венгрии, при этом премьер-министр Виктор Орбан может временно занять пост президента Европейского совета, если не будет избран преемник Шарля Мишеля. Орбан заявил, что во время своего председательства Венгрия намерена стать "хорошим посредником".