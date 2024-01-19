МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Президент Украины Владимир Зеленский опасается мести и покушений со стороны украинцев, он не хочет назначать выборы, потому что понимает, что его не переизберут президентом, сообщила агентству РИА Новости сенатор Совфеда Ольга Ковитиди. Зеленский запретил украинцам "просто дышать воздухом"

Ранее украинский лидер отмечал, что считает неуместным проведение выборов на Украине в связи с действующим в стране военным положением и всеобщей мобилизации. Так, выборы главы государства, назначенные на на весну 2024 года, проводиться не будут.

По словам Ковитиди, Зеленский превратился в президента, сидящего "на стуле без всех четырех ножек". Кроме того, лишившись своего статуса, ему придется покинуть Украину, так как он не сможет безопасно находиться на территории страны. "Проблема в том, что зрительская аудитория после просмотра кровавого шоу Зеленского стремительно сокращается: кто убит, а кто сбежал. Как известно, любая война должна рано или поздно закончиться переговорами и миром, но только не у нынешнего президента Украины. Крепко подумав и посоветовавшись со своими руководителями, Зеленский принимает космическое решение о необходимости вечной войны с Россией и подписывает Декрет о запрете любых мирных переговоров с Россией", — отметила сенатор.

Ковитиди также добавила, что для Зеленского единственный способ остаться у власти — это война, и он принял решение о запрете мирных переговоров с Россией, внесши заведомо неприемлемые предложения в "формулу мира". Политик заключила, что рано или поздно мирные переговоры все равно состоятся, но только после достижения целей специальной военной операции.

Российская сторона ранее не раз сообщала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога.

Летом Верховная рада отменила проведение выборов в парламент, которые должны были состояться в октябре этого года. Причиной стало продление до 15 ноября военного положения, которое действует в стране с 24 февраля 2022 года. Вслед за этим в Киеве выступили и за перенос президентских выборов, которые по закону должны состояться в марте 2024 года. Советник главы офиса президента Михаил Подоляк отметил: выборы не состоятся из-за нехватки денег, а также из-за проблем с обеспечением безопасности.