МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Президент Украины Владимир Зеленский опасается мести и покушений со стороны украинцев, он не хочет назначать выборы, потому что понимает, что его не переизберут президентом, сообщила агентству РИА Новости сенатор Совфеда Ольга Ковитиди.

Владимир Зеленский на МЭФ в Давосе

Зеленский запретил украинцам "просто дышать воздухом"

Ранее украинский лидер отмечал, что считает неуместным проведение выборов на Украине в связи с действующим в стране военным положением и всеобщей мобилизации. Так, выборы главы государства, назначенные на на весну 2024 года, проводиться не будут.

По словам Ковитиди, Зеленский превратился в президента, сидящего "на стуле без всех четырех ножек". Кроме того, лишившись своего статуса, ему придется покинуть Украину, так как он не сможет безопасно находиться на территории страны. "Проблема в том, что зрительская аудитория после просмотра кровавого шоу Зеленского стремительно сокращается: кто убит, а кто сбежал. Как известно, любая война должна рано или поздно закончиться переговорами и миром, но только не у нынешнего президента Украины. Крепко подумав и посоветовавшись со своими руководителями, Зеленский принимает космическое решение о необходимости вечной войны с Россией и подписывает Декрет о запрете любых мирных переговоров с Россией", — отметила сенатор.

Ковитиди также добавила, что для Зеленского единственный способ остаться у власти — это война, и он принял решение о запрете мирных переговоров с Россией, внесши заведомо неприемлемые предложения в "формулу мира". Политик заключила, что рано или поздно мирные переговоры все равно состоятся, но только после достижения целей специальной военной операции.

Российская сторона ранее не раз сообщала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога.

Летом Верховная рада отменила проведение выборов в парламент, которые должны были состояться в октябре этого года. Причиной стало продление до 15 ноября военного положения, которое действует в стране с 24 февраля 2022 года. Вслед за этим в Киеве выступили и за перенос президентских выборов, которые по закону должны состояться в марте 2024 года. Советник главы офиса президента Михаил Подоляк отметил: выборы не состоятся из-за нехватки денег, а также из-за проблем с обеспечением безопасности.