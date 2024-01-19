МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Специальная военная операция на Украине завершится в 2024 году победой России, заявил бывший офицер разведки морской пехоты США и военный аналитик Скотт Риттер в рамках пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". Американский отставной разведчик извинился перед россиянами за Украину

По мнению Риттера, "храбрость российских солдат, которые отражали атаки украинских сил в ходе контрнаступления" обеспечивает победу России. Отставной разведчик также отметил, что Украина использовалась коллективным Западом с целью ослабления России. Кроме того, российская сторона уже одержала победу, в то время как Украина только зря тратит боеприпасы и становится слабее. Помимо этого, российская сторона постоянно укрепляет свою военно-промышленную базу, заключил аналитик.

Ранее Скотт Риттер принес извинения российскому народу от лица США за конфликт на Украине, начало которому положили Соединенные Штаты.

Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что киевские власти толкают свой собственный народ на уничтожение, даже украинские военные отмечают, что это дорога с односторонним движением. Кроме того, Россия начала СВО с целью "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Российский лидер подчеркнул, что спецоперация — вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".