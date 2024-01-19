2024-01-19T15:04:00+03:00
2024-01-19T15:37:39+03:00
2024-01-19T15:04:00+03:00
2024
https://1prime.ru/global/20240119/842842716.html
"Позорная диктатура". Во Франции раскритиковали Европарламент из-за Венгрии
В мире
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Решение Европарламента проголосовать против выделения средств Венгрии — безумие, написал в соцсети X французский политик, лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо. Депутаты... ПРАЙМ, 19.01.2024
новости, в мире, франция, венгрия, европарламент
https://cdnn.1prime.ru/images/83586/59/835865958.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83586/59/835865958.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83586/59/835865957.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83586/59/835865957.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83586/59/835865956.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83586/59/835865956.jpg
https://1prime.ru/global/20240119/842838721.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Решение Европарламента проголосовать против выделения средств Венгрии — безумие, написал в соцсети X французский политик, лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо.
Депутаты Европарламента 18 января поддержали резолюцию против Венгрии. Орган поручил юридической службе проанализировать законность решения Еврокомиссии разблокировать более 10 миллиардов евро для Венгрии и возможность подачи иска в Суд ЕС.
"Невероятное безумие! Вчера Европарламент показал, до какой степени ЕС является позорной диктатурой, которую необходимо уничтожить как можно быстрее", — сказал Филиппо.
Он назвал членство в Евросоюзе подчинением и унижением и призвал Францию выйти из сообщества.
По мнению политика, у Венгрии отнимают средства из-за "закона о национальном суверенитете".