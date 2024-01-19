МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Решение Европарламента проголосовать против выделения средств Венгрии — безумие, написал в соцсети X французский политик, лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо. Евродепутат оценил возможность лишения Венгрии председательства в Совете ЕС

Депутаты Европарламента 18 января поддержали резолюцию против Венгрии. Орган поручил юридической службе проанализировать законность решения Еврокомиссии разблокировать более 10 миллиардов евро для Венгрии и возможность подачи иска в Суд ЕС.

"Невероятное безумие! Вчера Европарламент показал, до какой степени ЕС является позорной диктатурой, которую необходимо уничтожить как можно быстрее", — сказал Филиппо.

Он назвал членство в Евросоюзе подчинением и унижением и призвал Францию выйти из сообщества.

По мнению политика, у Венгрии отнимают средства из-за "закона о национальном суверенитете".