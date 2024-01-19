МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Евросоюз приступил к обсуждению новых санкций против России, которые планируется принять к 24 февраля, пишет агентство Bloomberg. США потребовали от банков Гонконга соблюдать антироссийские санкции

"Европейский союз начал обсуждать новый пакет санкций, который там собираются принять к 24 февраля", — сказано в публикации. По данным издания, процесс обсуждения может занять много времени, так как на согласование предыдущего пакета санкций ушли недели.

Согласно публикации, новые антироссийские санкции могут коснуться дополнительных торговых рестрикций, расширенных санкционных списков, а также мер против якобы обхода санкций российской стороной.

Ранее в декабре Евросоюз утвердил 12 пакет санкций, включающий в себя запрет на импорт алмазов, ограничения на продукцию и технологии двойного назначения, запрет на импорт некоторых товаров и требование к европейским компаниям запретить реэкспорт товаров в Россию.

В ответ российская сторона расширила список лиц, кому запрещен въезд, включая представителей ЕС, оказывавших военную помощь Украине, а также тех, кто поддержал резолюцию, целью которой было неприкрытое вмешательство во внутренние дела РФ и дискредитацию намеченных на 2024 год выборов президента России.