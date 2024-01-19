МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Россия не представляет угрозы для Финляндии, заявил премьер-министр страны Петтери Орпо в рамках пресс-конференции в Стокгольме. Финляндия решила отгородиться от России забором из проволоки

По словам Орпо, "финны спят спокойно", однако странам-участница НАТО необходимо быть готовыми к любым сценариям. "Я не вижу непосредственной военной угрозы Финляндии со стороны России. Мы в Финляндии спим по ночам спокойно, потому что мы хорошо подготовлены. Однако, всем членам ЕС и НАТО нужно готовиться к любым возможным сценариям", — отметил финский премьер.

Орпо также добавил, что Евросоюз нуждается в крепких внешних границах, поэтому европейским странам, в том числе и Венгрии, необходимо всячески поддерживать Украину.

Ранее издание Bild со ссылкой на некий "секретный документ" вооруженных сил ФРГ (бундесвера) обнародовало "план" того, как Россия, по предположению авторов, могла бы атаковать восточный фланг НАТО. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на это ответил, что Bild в последнее время не гнушается публикацией уток.