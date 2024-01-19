БРЮССЕЛЬ, 19 янв — ПРАЙМ. Евросоюз вводит специальный санкционный режим против палестинского движения ХАМАС, внесет в него шесть человек, которых считает причастными к его финансированию, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник. ХАМАС назвал условие возобновления обмена заложниками

"Для ЕС ХАМАС — это террористическая организация. Сегодня мы устанавливаем санкционный режим в отношении ХАМАС. Мы включили шесть человек, все они не из Европы, а из арабских и африканских стран. Эти лица содействовали, финансировали ХАМАС. Их средства будут заморожены. им будет запрещен въезд на нашу территорию", — отметил он.

Движение ХАМАС было основано 17 декабря 1987 года (ХАМАС — аббревиатура с арабского названия организации "Харакат аль-Мукаввама аль-Исламия", с англ. — Islamic Resistance Movement). В основу идеологии ХАМАС легла "Исламская хартия", принятая в августе 1988 года, в которой не признается право Израиля на существование и ставится цель создания палестинского государства на всей территории, которую занимала подмандатная Палестина до образования Израиля в 1948 году.

Первоначально движение создавалось как часть египетской организации "Братья-мусульмане"*. Наиболее широкую популярность организация получила после Афганской войны, в конце 80-х годов.

Конфликт Палестины и Израиля связан с территориальными претензиями, многие годы является очагом напряженности на Ближнем Востоке. В 1947 году ООН приняла резолюцию №181, предполагавшую прекращение мандата Великобритании в Палестине и раздел восточной страны на еврейскую и арабскую. Власти арабских государств отвергли план ООН, назвав его катастрофой. В 1948 году после Арабо-израильской войны было провозглашено создание Государства Израиль, а Палестину так и не сформировали. В результате началась серия вооруженных конфликтов за территории.

В субботу, 7 октября, Израиль подвергся беспрецедентной атаке более чем тремя тысячами ракет со стороны сектора Газа. Кроме того, сообщалось, что ХАМАС объявил о начале операции "Потоп Аль-Аксы" и после ракетных ударов проник в приграничные районы Израиля. На следующий день, 8 октября, Военно-политический кабинет Израиля ввел в действие "пункт 40" Основного закона о правительстве, что означало переход страны в состояние войны.

*Организация запрещена на территории России