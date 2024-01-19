БАНГКОК, 19 янв — ПРАЙМ. Современная политика США в Азиатско-Тихоокеанском регионе настолько же опасна, как их политика на Украине, заявил в Бангкоке, отвечая на вопрос РИА Новости, профессор Колумбийского университета в Нью-Йорке, известный американский экономист Джеффри Сакс. "Тысячи городов-призраков": США прогнозируют страшное будущее

Ученый, входящий, по версии журнала Economist, в тройку самых влиятельных экономистов мира последних трех десятилетий, выступил в столице Таиланда на научно-практической конференции, посвященной зеленой повестке Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), а затем ответил на несколько вопросов.

Сакс назвал "антагонизм" США по отношению к Китаю ошибочным, так как Тайвань, по его мнению, представляют реальную опасность. Он объяснил свою точку зрения, приведя в пример ситуацию на Украине, когда США настаивали на одной политической линии, расширение НАТО, без учета интересов российской стороны, что привело к открытому конфликту.

"И сегодня США продолжают продвигать предложения о поставках вооружений Тайваню несмотря на самые серьезные возражения Китайской Народной Республики. Если США продолжат настаивать на этой политической линии, это будет чрезвычайно опасно", — отметил экономист.

По его словам, "избежать катастрофы, как, например, на Украине" можно, если обращаться к здравому смыслу и не забывать про взаимное уважение.

В заключение Сакс напомнил про совместное коммюнике США и Китая, где Соединенные Штаты объявляли: "у нас нет плана долгосрочного вооружения Тайваня".