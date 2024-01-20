МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Военные на Украине жалуются на невозможность наступать из-за нехватки людей и оружия, сообщил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак в интервью газете Figaro. Украина терпит финансовое поражение в отсутствие западной помощи

"На фронте солдаты жалуются на нехватку людей и средств и говорят, что у них больше нет возможности наступать", — отметил Ермак.

Более того, он признал превосходство российской стороны над украинской в бою.

Также Ермак назвал ситуацию на фронте для ВСУ "сложной".

Ранее в интервью испанской газете Mundo Ермак в очередной раз упрекнул Запад в недостаточных поставках вооружения Украине.

До этого интервью газета Financial Times подчеркивала со ссылкой на неназванного западного чиновника, что Киев поменяет тактику и начнет активно обороняться в 2024 году. При этом указывалось, что западные сторонники Киева не ждут его наступления раньше следующего года.

Украинское контрнаступление началось 4 июня 2023 года, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". 19 декабря министр обороны России Сергей Шойгу, в ходе своего контрнаступления ВСУ потеряли 159 тысяч военнослужащих, 121 самолет, 766 танков, включая 37 "Леопардов".

Ранее Москва направила членам НАТО ноту из-за поставок оружия Киеву. Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что любое вооружение украинской стороне будет рассматриваться, как цель для России. В Кремле считают, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине.