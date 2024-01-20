МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Новый пакет мер по обеспечению экономической безопасности Евросоюза должен исключить возможность попадания "не в те руки", пишет газета Financial Times со ссылкой на вице-президента Еврокомиссии Валдиса Домбровскиса. Глава ЕК назвала заблокированную для Венгрии сумму из фондов Евросоюза

Издание отмечает, что будущий пакет будет содержать улучшения системы проверки инвестиций из-за пределов альянса.

"Мы столкнулись с гораздо более конфронтационным геополитическим ландшафтом, чем несколько лет,…и нам необходимо увидеть, как мы также защищаем интересы нашей национальной безопасности", — указал Домбровскис на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Предложенные шаги рассчитаны на поддержание конкурентоспособности ЕС в сферах программного обеспечения, микросхем и авиации, подчеркивает Financial Times.

"Меры (пакета ЕС — ред.) также должны снизить вероятность того, что конкурирующие державы, включая Китай, смогут контролировать жизненно важную инфраструктуру во время глобальной нестабильности", — отмечает издание.

Согласно материалу статьи, пакет экономических мер ЕС также изменит правила 2020 года, которые обязывают членов альянса уведомлять ЕК о прямых иностранных инвестициях, которые могут предоставлять угрозу безопасности или "общественному порядку".