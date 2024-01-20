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СМИ: Словакия отменила запрет на сотрудничество с Россией в сфере культуры
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Министр культуры Словакии Мартина Шимковичова отменила запрет на сотрудничество с Россией и Белоруссией в сфере культуры, написало издание Pravda. Отмечается, что в марте 2022... ПРАЙМ, 20.01.2024
новости, в мире, словакия, россия, культура, сотрудничество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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БРАТИСЛАВА, 20 янв — ПРАЙМ. Министр культуры Словакии Мартина Шимковичова отменила запрет на сотрудничество с Россией и Белоруссией в сфере культуры, написало издание Pravda.
Отмечается, что в марте 2022 года из-за событий на Украине бывшее руководство министерства культуры Словакии запретило сотрудничать с Россией и Белоруссией в области культуры.
"В мире десятки военных конфликтов, по нашему мнению, люди искусства и культура не должны расплачиваться за это", — указал изданию пресс-секретарь министра культуры Словакии Павел Чорба.
Согласно данным портала, Шимковичова отменила ранее введенный запрет с 15 января.
Россия начала спецоперацию 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.