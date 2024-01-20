БРАТИСЛАВА, 20 янв — ПРАЙМ. Министр культуры Словакии Мартина Шимковичова отменила запрет на сотрудничество с Россией и Белоруссией в сфере культуры, написало издание Pravda. Словакия не поддержит лишение Венгрии права голоса в ЕС, заявил Фицо

Отмечается, что в марте 2022 года из-за событий на Украине бывшее руководство министерства культуры Словакии запретило сотрудничать с Россией и Белоруссией в области культуры.

"В мире десятки военных конфликтов, по нашему мнению, люди искусства и культура не должны расплачиваться за это", — указал изданию пресс-секретарь министра культуры Словакии Павел Чорба.

Согласно данным портала, Шимковичова отменила ранее введенный запрет с 15 января.

Россия начала спецоперацию 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.