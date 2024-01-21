СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв — ПРАЙМ. Германия должна вернуть музеям Крыма все украденные в годы фашистской оккупации ценности, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов. В Германии узнали о новой стратегии украинской армии

"Согласно полученным архивным данным, многие музейные ценности были уничтожены или вывезены в годы фашисткой оккупации в Германию, в том числе сокровища Алупкинского дворца-музея. Всего перед войной в Крыму работало 25 музеев. Все они понесли тяжёлые невосполнимые потери. Власти ФРГ должны вернуть похищенное", — поделился Константинов свои мнением с агентством.

Депутат добавил, что подобный вопрос можно было бы рассмотреть и в судебном порядке.

"Думаю, реально это можно будет потребовать после нашей очередной победы над Западом. Компенсация наших потерь должна жестче проводиться. Любить нас там все равно не будут, а наше великодушие расценивают как слабость. Ощущая чью-то слабость, они наглеют. Но говорить обо всем этом можно будет только после того, как мы победим. Требования, не подтверждённые силой, Запад проигнорирует, как бы справедливы они не были", — сказал глава парламента.

После начала специальной военной операции России на Украине коллективный Запад усилил санкционное давление на Москву, при этом нарушение логистических цепочек привело к подорожанию топлива и продуктов питания в Европе и США. В России не раз заявляли, что страна способна справиться с этим давлением. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. При этом в самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.