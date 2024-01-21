МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. Возможное выделение очередных 50 миллиардов евро для Украины совершенно неприемлемо, считает лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо, комментируя заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен по итогам встречи со шведским и финским лидерами. Не поможет. Во Франции раскритиковали меры, анонсированные фон дер Ляйен

"Что за безумие! <…> Это означает, что десять миллиардов будут выделены Францией. Это эквивалент пятидесяти новых больниц во Франции, например!" — написал политик в своем аккаунте в соцсети Х.

Кроме того, Филиппо подчеркнул, что никто не наделял главу Еврокомиссию полномочиями тратить деньги французских налогоплательщиков. По его словам, удивительно, что ни один французский депутат Европарламента не проголосовал против нового пакета помощи Украине.

"Хватит!" — заключил политик.

Ранее в воскресенье, 10 декабря, послы европейских стран более 14 часов обсуждали вопрос финансирования Киева. Согласно источникам, по итогам переговоров разногласия по реструктуризации бюджета сохранились. FT писала, ссылаясь на венгерских официальных лиц, что многие страны поддерживают позицию Будапешта.

15 декабря Орбан по итогам ночного заседания саммита Евросоюза вновь заблокировал пакет помощи Киеву в размере 50 миллиардов долларов. По его словам, финансирование Украины из бюджета ЕС наносит вред интересам Венгрии. Премьер страны добавил, что Евросоюз вернется к вопросу поддержки Киева на заседании в феврале.

Позднее газета Financial Times сообщала, что ЕС готовит план, который позволит выделить Украине средства без одобрения Венгрии. Согласно идее, страны-члены предоставят гарантии бюджету. чтобы Еврокомиссия разрешила занять для Киева до 20 миллиардов евро.