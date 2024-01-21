2024-01-21T12:28:51+03:00
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В США раскрыли, как Зеленский использует военное положение на Украине
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Президент Украины Владимир Зеленский в целях ликвидациии своих соперников злоупотреблял своей властью, написало издание The Wall Street Journal со ссылкой на книгу американского... ПРАЙМ, 21.01.2024
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. Президент Украины Владимир Зеленский в целях ликвидациии своих соперников злоупотреблял своей властью, написало издание The Wall Street Journal со ссылкой на книгу американского журналиста Саймона Шустера.
"Шустер рассказывает о том, как Зеленский использует военное положение для подавления оппозиции и замалчивания СМИ", — говорится в материале.
Согласно материалу, в ходе правления Зеленского его предшественника Петра Порошенко обвинили в госизмене, что не давало ему встречаться с американскими политиками. В то же время помощники главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного подвергались допросам и отстранялись со своих постов.
Обозреватели также уточнили, что оппозиционеров киевского политика лишали гражданства Украины.
Ранее украинские и западные СМИ сообщали о возможности возникновения конфликта между Залужным и Зеленским. Популярность украинского лидера падает на фоне провала контрнаступления и коррупционных скандалов. По мнению журналистов Washington Post, например, популярный залужный, если решит начать политическую карьеру, станет угрозой для Зеленского.
Ранее главнокомандующий ВСУ в беседе с Economist признал тупиковой ситуацию в конфликте. Он добавил, что не надеется на прорыв украинской армии.