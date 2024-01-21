МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. Президент Украины Владимир Зеленский в целях ликвидациии своих соперников злоупотреблял своей властью, написало издание The Wall Street Journal со ссылкой на книгу американского журналиста Саймона Шустера. Зеленский запретил украинцам "просто дышать воздухом"

"Шустер рассказывает о том, как Зеленский использует военное положение для подавления оппозиции и замалчивания СМИ", — говорится в материале.

Согласно материалу, в ходе правления Зеленского его предшественника Петра Порошенко обвинили в госизмене, что не давало ему встречаться с американскими политиками. В то же время помощники главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного подвергались допросам и отстранялись со своих постов.

Обозреватели также уточнили, что оппозиционеров киевского политика лишали гражданства Украины.

Ранее украинские и западные СМИ сообщали о возможности возникновения конфликта между Залужным и Зеленским. Популярность украинского лидера падает на фоне провала контрнаступления и коррупционных скандалов. По мнению журналистов Washington Post, например, популярный залужный, если решит начать политическую карьеру, станет угрозой для Зеленского.

Ранее главнокомандующий ВСУ в беседе с Economist признал тупиковой ситуацию в конфликте. Он добавил, что не надеется на прорыв украинской армии.