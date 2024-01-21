МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. Германия в очередной раз проводит основанную на национальной дискриминации политику, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя решение властей ФРГ противодействовать ЮАР в ООН, подавшей иск в Международный суд ООН с обвинениями Израиля в геноциде в Газе. Пушков спрогнозировал изменение отношения Запада к Израилю

"История знает немало примеров, когда преступники, совершившие тяжкие проступки, вставали на путь исправления, используя свои знания о незаконном опыте, помогали предотвратить аналогичные злодеяния…. Мы видим, что Германия пошла по другому пути взаимодействия со своим прошлым. Снова, как 80 лет назад, в поступках официального Берлина наблюдается деление людей по национальному признаку, выведенное на новый, более изощренный уровень", — отметила она.

В качестве примеров Захарова упомянула отказ Германии платить блокадникам Ленинграда нееврейской национальности. По ее словам, Берлин продолжает отрицать преступления национал-социализма против народов России и называть их геноцидом. При этом Захарова подчеркнула, что в данной ситуации решение немецких властей противодействовать ЮАР неудивительно, ведь это происходит на фоне безоговорочной поддержки Израиля со стороны Берлина.

Она подчеркнула, что такая линия ФРГ давно занимает важное место среди негласных догм и "порядка, основанного на правилах", определяемых Вашингтоном.

По ее мнению, немецкие элиты оказали Израилю медвежью услугу: в заявлении властей Берлин ссылается на "учет истории Германии и преступление против человечности в виде Холокоста", тем самым заявляя себя в качестве "эксперта" в вопросах массового уничтожения людей. Москва же, в свою очередь, считает поведение немецких властей недопустимым, безнравственным, незаконным и аморальным.