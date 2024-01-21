МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. Позиция премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху касательного того, что создание независимого палестинского государства не станет решением кризиса с Палестиной, расстроила Великобританию, рассказал министр обороны страны Грант Шаппс. ОАЭ призвали Нетаньяху просить денег на зарплаты у Зеленского

"Расстроило слышать Беньямина Нетаньяху, который сказал, что он не верит в то, что решением станет создание двух государств… Я не думаю, что мы сможем прийти к решению в любом другом случае, кроме как при создании двух государств. Мы не согласны (с позицией Израиля) конкретно по этому вопросу", — заявил Шаппс в эфире британского телеканала Sky News.

Кроме того, политик отметил, что позиция Нетаньяху не меняется на протяжение всей его политической карьеры. По его словам, по другим вопросам, в частности, права Израиля на самозащиту, Лондон солидарен с Тель-Авивом.

Ранее премьер Израиля косвенно намекнул, что палестинское государство не будет создано, пока он занимает свой пост, так как в нынешних условиях Израиль может обеспечивать свою безопасность лишь при сохранении контроля безопасности на палестинских территориях.

Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля.

В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.