МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. Украина упустила шансы на продолжение западного финансирования после отказа Владимира Зеленского сесть за стол переговоров с Россией, сообщило издание The New York Post. Зеленский высказался о переговорах с Россией

"Проблема в следующем: инвесторы знают, что разбомбленные технологические стартапы не принесут никакого дохода от капитала", — говорится в материале.

Обозреватели газеты отметили, что финансисты с Уолл-стрит проявили интерес к вложению своих денег в Украину, и готовы это сделать только в случае прекращения боевых действий. Однако, глава Киева в ходе встречи в Давосе усугубил ситуацию для своей страны, в очередной раз заявив, что не будет вести переговоры с Москвой, что, в свою очередь, лишило Украину дополнительных средств, а сам Зеленский "вернулся с пустыми руками".

Владимир Зеленский принял участие в проходившем с 15 по 19 января Всемирном экономическом форуме в Давосе. Он выступил с речью перед участниками мероприятия и провел встречи с госскретарем США Энтони Блинкеном, генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.