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В США рассказали, как Зеленский упустил шанс на западное финансирование
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Украина упустила шансы на продолжение западного финансирования после отказа Владимира Зеленского сесть за стол переговоров с Россией, сообщило издание The New York Post. "Проблема... ПРАЙМ, 21.01.2024
общество , новости, в мире, россия, украина, владимир зеленский, вэф
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. Украина упустила шансы на продолжение западного финансирования после отказа Владимира Зеленского сесть за стол переговоров с Россией, сообщило издание The New York Post.
"Проблема в следующем: инвесторы знают, что разбомбленные технологические стартапы не принесут никакого дохода от капитала", — говорится в материале.
Обозреватели газеты отметили, что финансисты с Уолл-стрит проявили интерес к вложению своих денег в Украину, и готовы это сделать только в случае прекращения боевых действий. Однако, глава Киева в ходе встречи в Давосе усугубил ситуацию для своей страны, в очередной раз заявив, что не будет вести переговоры с Москвой, что, в свою очередь, лишило Украину дополнительных средств, а сам Зеленский "вернулся с пустыми руками".
Владимир Зеленский принял участие в проходившем с 15 по 19 января Всемирном экономическом форуме в Давосе. Он выступил с речью перед участниками мероприятия и провел встречи с госскретарем США Энтони Блинкеном, генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.