БУДАПЕШТ, 22 янв — ПРАЙМ. Решение Европарламента подать иск против Еврокомиссии в связи с разморозкой 10,2 миллиарда евро для Венгрии, а также попытки лишить Будапешт права голоса в Совете ЕС оторваны от реальности и бесполезны. Такое мнение выразил старший научный сотрудник Американского института предпринимательства в Вашингтоне Далибор Рохач в публикации издания Politico. Венгрия возмутилась намерением ЕП оспорить разморозку денег для Будапешта

По мнению эксперта, Будапешт может неоднократно заблокировать вступление Украины в Евросоюз, так как процесс рассмотрения украинского законодательства может занять от одного до двух лет, после чего необходимо принять общую переговорную позицию странам-членам.

"Даже если отбросить в сторону неизбежную перспективу того, что другие страны-члены будут возражать против прогресса Украины на переговорах о вступлении, идея о том, что ЕС может обойти венгерский вызов, лишив Будапешт права голоса, является фантазией", — заметил Рохач.

Кроме того, если Евросоюз, за исключением Венгрии, полон решимости помочь государственным финансам Украины пережить следующие три года, то нет никаких причин для очередного раунда переговоров с Будапештом на предстоящем заседании Совета по вопросу о займа для Украины в размере 50 миллиардов евро. Правительства 26 стран при поддержке Комиссии могут добиться этого путем заключения межправительственного договора, в результате чего Венгрия останется в стороне, подчеркнул эксперт.

Рохач заключил, что будущее Евросоюза зависит не только от будущего Украины, но и от того, насколько хорошо объединение сможет адаптироваться к реальности, в которой правительства, подобные венгерскому, остаются постоянным элементом политического ландшафта.

Ранее 15 декабря 2023 года венгерский премьер Виктор Орбан по итогам ночного заседания саммита Евросоюза вновь заблокировал пакет помощи Киеву в размере 50 миллиардов долларов. По его словам, финансирование Украины из бюджета ЕС наносит вред интересам Венгрии. Премьер страны добавил, что Евросоюз вернется к вопросу поддержки Киева на заседании в феврале.