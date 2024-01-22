БРЮССЕЛЬ, 22 янв — ПРАЙМ. Работа Европейской комиссии превратилась в "неконтролируемую машину", заявил депутат Европарламента от Франции и знаменитый адвокат Жильбер Коллар в беседе с РИА Новости, раскритиковав работу ведомства. Эксперт оценил попытки лишить Венгрию права голоса в Совете ЕС

"Это превратилось в неконтролируемую машину", — сказал собеседник агентства, отвечая на просьбу прокомментировать результаты работы этого европейского института перед выборами. Он также напомнил о громких коррупционных делах в различных европейских институтах.

Сообщается, что в последние несколько месяцев некоторые члены Еврокомиссии подали в отставку или же объявили о досрочном уходе в связи с участием в национальных выборах или выборах в международных организациях.

Это может быть связано, в том числе, с тем, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен до сих пор не объявила о своих планах после окончания мандата. Ранее сообщалось, что политик отказалась участвовать в выборах в Европарламент, которые должны пройти летом текущего года, но, по ее словам, она якобы претендует на новый срок в качестве президента ЕК.

Что же касается нынешнего главы Евросовета Шарля Мишеля, то он намерен принять участие в выборах Европейского парламента и покинуть нынешний пост, чтобы занять кресло евродепутата. За это его уже подвергли резкой критики, обвинив в желании "покинуть тонущий корабль".

Еврокомиссия, будучи исполнительным органом во главе с президентом, избирается Европарламентом после очередных выборов раз в пять лет. ЕК составляют входят президент и 26 еврокомиссаров из каждого государства-члена ЕС.

Очередные выборы в Европейский парламент должны пройти 6-9 июня 2024 года, после чего Еврокомиссия обновит свой состав.