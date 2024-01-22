РИМ, 22 янв — ПРАЙМ. Уровень одобрения итальянским населением поставок военной помощи украинским властям упал до минимума за два года: как свидетельствует данные опроса, опубликованные в понедельник газетой la Repubblica, в пользу продолжения поддержки высказываются 42% жителей Италии. Совет МИД ЕС назвал сроки согласования финпомощи Киеву

"За последний год мы стали свидетелями постоянных изменений в ориентации граждан, которые, однако, всегда демонстрировали высокий консенсус, хотя и никогда не доминирующий. В начале, весной 2022 года, она (поддержка военной помощи — ред.) оказалась чуть выше 50%. И, во всяком случае, ниже 40% она никогда не опускалась", — пишет la Repubblica отмечая, что уровень одобрения этого курса итальянской политики начал падать с осени 2023 года.

Положительно о поставках военной помощи на Украину по состоянию на декабрь высказываются 42% итальянцев. В сентябре их доля составляла 47%, а максимальных показателей этот курс итальянской политики достиг в апреле с 50% респондентов. В целом против военной помощи сейчас выступают 57%.

Примечательно, что за продолжение военных поставок в основном выступают избиратели оппозиционной левоцентристской Демократической партии, где их поддерживают 56% избирателей. Среди партий, составляющих правящую коалицию, уровень одобрения составляет 46-48%. Самыми радикальными противниками этой политики выступают избиратели оппозиционного "Движения 5 звезд", где за нее выступают всего 34% сторонников.

В опросе, который провел в декабре демографический институт Demos совместно с университетом города Урбино, приняли участие 1298 человек.

Италия приняла восемь пакетов военной помощи Киеву, последний из который был подписан в декабре. Шестой пакет, принятый в начале 2023 года, включал средства ПВО, в том числе современный зенитный комплекс Samp-T. В целом список поставляемых Украине вооружений засекречен. В декабре Совет министров Италии на заседании принял законопроект о продлении в 2024 году оказания военной, гуманитарной и финансовой помощи Украине.

По данным Кильского института мировой экономики, который обновляет ситуацию с международной помощью Украине, Италия представила Киеву поддержку на 1,3 миллиарда евро, занимая 15-ю строчку в рейтинге его стран-доноров. 700 миллионов из этого объема представляют собой поставки вооружений и военных материалов.