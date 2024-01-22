МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Украинские беженцы, проживающие на территории Германии, должны вернуться на родину по завершении конфликта, сообщила лидер правой немецкой партии "Альтернатива для Германии" Алиса Вайдель в беседе с изданием Financial Times. Германия в 2024 году сократит военную помощь Украине

"Ясно, что когда война закончится, все украинцы должны будут вернуться домой. Они все равно будут нужны, чтобы помочь восстановить свою страну", — отметила Вайдель. Она также подчеркнула, что у украинских беженцев нет долгосрочного будущего в Германии и что разрешение им получать социальные пособия было ошибкой.

В ранее сделанном заявлении депутат немецкого парламента Родерих Кизеветтер поддержал идею возвращения мужчин призывного возраста из других стран на Украину и убеждал немецкие власти поддержать эту инициативу.

Ранее газета Spiegel сообщала, что на обучение украинских беженцев за 2023 год был потрачен миллиард с лишним евро. А больше половины переселенцев так и не смогли освоить даже язык, многие вовсе бросили курсы. Кроме того, особое беспокойство у немцев вызывает тот факт, что сотни тысяч украинцев совсем не стремятся работать, предпочитая получать пособие. У граждан Германии, как и у других европейцев, присутствие такой армии нахлебников вызывает все больше недовольства, замечали в издании.