МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Заявления советника главы офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка касательно переговоров Украины и России больше напоминают бред сумасшедшего, считает обозреватель Myśl Polska Адам Смех. "Масштабная чистка". В Раде сообщили о планах Зеленского на февраль-март

"Это уже не реальные, рациональные политические предложения. Это бред сумасшедших, которым стало хуже из-за отмены лекарств. Это путь к уничтожению Украины ради безумия лидеров режима", — отметил журналист.

Кроме того, он подчеркнул, что подобные заявления в совокупности с проводимой киевскими властями политикой приведут к ужасным последствиям для украинцев. По его словам, украинскому народу стоит "отказаться от своей пассивной беспомощности и избавиться от безумцев" у власти, а не ждать, пока они приведут государство к окончательному краху.

Равнее сообщалось, что Подоляк заявил о намерении властей Киева "обсудить будущее российского ядерного арсенала" и "разграничить демилитаризованные зоны на территории России" в случае переговоров с Москвой.

Президент России не раз подчеркивал, что Москва выражала готовность возобновить мирные переговоры с Киевом. При этом позднее в Кремле констатировали, что на данный момент оснований садиться за стол переговоров нет. Мирные обсуждения возможны, если будет учтена де-факто сложившаяся ситуация и новые реалии, а также требования Москвы, которые всем давно известны.

Ранее в ходе встречи с главами муниципальных образований российских субъектов Путин напомнил о публичном признании украинской стороны, что упустили возможность договориться, поскольку тогдашний премьер Великобритании Борис Джонсон приехал с визитом и уговорил украинцев не реализовывать соглашения. Российский лидер назвал киевский режим придурками, отметив, что спецоперация могла закончиться полтора года назад.