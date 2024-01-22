МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Свыше 220 уголовных дел в сфере воинского учета завели на Украине в 2023 году, показатель превысил цифры 2022 года в четыре раза, заявил генпрокурор страны Андрей Костин. "В России такого нет". США побили рекорды по уровню коррупции

Ранее глава национального агентства по противодействию коррупции Украины Александр Новиков объявил о начале проверок глав военкоматов всех уровней на предмет коррупции.

"Усилена борьба с коррупционными рисками и правонарушениями в сфере военного учета. Начато более 220 уголовных дел по таким фактам, что более чем в четыре раза больше, чем в 2022 году", — сказал Костин.

По его словам, в прошлом году поступили сообщения о нарушениях 198 военнослужащими и сотрудниками военкоматов, уголовные дела заводили против семи чиновников украинского Минобороны.

Ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский заявлял, что масштабная коррупция, которую организовал Зеленский, позорит Украину на весь мир.

Сам Зеленский в интервью репортеру CNN Фариду Закарии подчеркивал, что украинцы крадут только "свое", а не разворовывают американскую помощь. Он также называл вопрос о коррупции в стране деликатным. Как сообщали в польском издании Do Rzeczy, Зеленскому было важно, чтобы Вашингтон понял разницу между воровством западных и украинских средств.