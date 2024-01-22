МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Чтобы выполнить все условия вступления в Евросоюз, Украине может понадобиться несколько лет, считает вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. Шмыгаль рассказал о плане трансформации Украины на пути в ЕС

"Я думаю, что Украине понадобится всего несколько лет, чтобы выполнить свои обязательства", — заявила Стефанишина, отвечая на вопрос французского журнала Point о сроках вступления Украины в ЕС.

Как отметила политик, сейчас и в течение следующих четырех лет Киев будет работать над обеспечением стабильного роста ВВП. На восстановление экономики потребуется еще два года.

Тем не менее, как подчеркнула Стефанишина, многое зависит и от самого Евросоюза. Речь идет о реформах блока, летних выборов в Европарламент, а также "венгерского предательства".

Еврокомиссия 8 ноября 2023 года рекомендовала начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдавией при условии выполнения ими некоторых требований. Формальное решение о начале переговорного главы государств и правительств сообщества обсудят на саммите в Брюсселе 14-15 декабря.

Лидеры стран-членов Евросоюза по итогам саммита в Брюсселе 14-15 декабря приняли решение запустить переговорный процесс о вступлении Украины и Молдавии в сообщество. Однако участники саммита не установили сроки начала переговоров. Евросовет поручил принять решение о переговорах после того, как Кишинев и Киев выполнят все поставленные условия.