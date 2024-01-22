МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Химическая промышленность Германии испытывает проблемы с поставками из Азии из-за атак хуситов на судна в Красном море, сообщил главный экономист немецкого Союза химической промышленности (VCI) Хенрик Майнке. Shell приостановила поставки через Красное море

"Из-за ситуации в Красном море и связанных с ней изменений в маршрутах судов, участвующих в морском сообщении с Азией, химическая и фармацевтическая промышленность… испытывает задержки в поставках исходных материалов", — рассказал Майнке, слова которого передает агентство Рейтер.

По словам экономиста, многие транспортные компании уже повысили цены на перевозки, и наибольший негативный эффект чувствуется в сферах тонкой и специальной химии, поскольку именно в этих сферах большое количество сырья привозят в Германию из Азии.

Несмотря на то, что серьезных последствий для предприятий пока нет, ситуация оказывает дополнительное давление на уровень доходов компаний в сфере, которая находится в кризисном состоянии в ФРГ, отметил эксперт.

Ранее газета Financial Times сообщала о том, что Франция, Германия и Италия призвали как можно больше стран ЕС участвовать в отправке средств ВМС или персонала в Красное море для противодействия атакам хуситов, при этом заявили, что все это должно происходить в рамках уже действующей миссии в регионе, чтобы не спровоцировать возникновение там негативной реакции.

Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море.

Хуситы ранее заявляли, что их действия в Красном море направлены на помощь палестинцам в секторе Газа, они утверждали, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.

США и Великобритания с середины января наносят удары по объектам хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.