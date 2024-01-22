МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Разлив нефтепродуктов произошел в морском порту Николаева на Украине из-за утонувшего судна, сообщает в понедельник украинская Государственная экологическая инспекция Юго-Западного округа. Поставщик номер один. Китай проигнорировал потолок цен на нефть

"На территории Николаевского морского порта 15 января затонуло судно, земснаряд Ginger, что повлекло к разливу нефтепродуктов", — говорится в сообщении, опубликованном в социальной сети Facebook*.

По данным инспекции, 16 и 19 января было проведено обследование и отобраны пробы воды на месте загрязнения. По результатам установлено превышение содержания нефтепродуктов в 7-8 и 15-16 раз соответственно.

Инспекцией предоставлены запросы о принятии мер по ликвидации загрязнения, подчеркнули в госэкоинспекции.

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