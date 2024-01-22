ВАРШАВА, 22 янв — ПРАЙМ. Польша присоединилась к принятой на саммите НАТО в Вильнюсе декларации G7 о поддержке Украины, рассказал премьер-министр Дональд Туск в ходе совместной пресс-конференции в Киеве с Владимиром Зеленским. В Латвии назвали Украину самой большой проблемой ЕС

"Польша присоединилась сегодня к декларации G7, сформулированной в Вильнюсе во время саммита НАТО, которая призвана мобилизовать демократические страны для поддержания Украины", — заявил польский политик.

Кроме того, Туск добавил, что Польша и Украина будут совместно создавать оборонно-промышленные предприятия в обеих странах.

"Мы также говорили, и намерены быстро завершить эти переговоры, об общих инвестициях в производстве вооружения", — заключил премьер Польши.

Ранее сообщалось, что страны "Большой семерки" на саммите НАТО в Вильнюсе опубликовали декларацию в поддержку Украины. Однако изложенные в документе обязательства в сфере безопасности не предполагают конкретных сроков реализации, как и в случае с предыдущими обещаниями по поводу украинского членства в блоке.

На Украине же высказали надежды на то, что вышеупомянутые "гарантии безопасности" вступят в силу до саммита НАТО в Вашингтоне в 2024 году.

Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.

Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.