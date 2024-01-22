МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Украина лишилась прежних возможностей в небе из-за совершенствования Россией своих технологий и смены ее тактики ведения боя посредством БПЛА, пишет американская газета Foreign Affairs. Раскрыто, как выросло число легальных пользователей БПЛА в России

"Киев потерял свои преимущества в войне дронов. Российские силы скопировали многие тактики…, включая проведение крупных скоординированных атак с использованием нескольких типов дронов", — сообщается в статье.

Уточняется, что речь также идет о совместном использовании таких беспилотников, как "Орлан" и "Ланцет". По информации издания, ВСУ не могут конкурировать с этими дронами, и тем более с их дуэтом.

Авторы статьи подчеркнули, что ситуация для Украины усугубляется тем, что поставляемое западными странами оружие слабо противодействует российской ПВО. К примеру, американские комплексы можно "сбить с толку" с помощью помех GPS-сигналу.

Россия начала спецоперацию 24 февраля прошлого года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.