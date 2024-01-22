Politico: более половины сотрудников ЕЦБ плохо оценили деятельность Лагард
МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Более половины сотрудников Европейского центрального банка (ЕЦБ) дали негативную оценку деятельности главы учреждения Кристин Лагард, сообщило издание Politico со ссылкой на данные опроса, проведенного профсоюзом.
"Большинство участников профсоюзного опроса сотрудников ЕЦБ, с которым ознакомился Politico, заявили, что не считают ее подходящим человеком для того, чтобы возглавлять сейчас ЕЦБ: 50,6 процента респондентов оценили результаты ее работы по итогам половины восьмилетнего срока как "очень плохи" или "плохие", — пишет издание.
Каждый пятый (20,1%) опрошенный заявил, что очень плохо оценивает работу Лагард, 30,5% выбрали вариант "плохо". Еще 24,2% респондентов оценили работу Лагард "средне". Оценку "хорошо" поставили ей лишь 12,3% опрошенных, "очень хорошо" — 8%, а "отлично" — лишь 2,6%.
Наиболее распространенной причиной недовольство сотрудников ЕЦБ своей главой стала чрезмерная вовлеченность Лагард в политику и использование ею ЕЦБ для продвижения своей повестки. "Марио Драги (предыдущий глава ЕЦБ — ред.) был здесь для ЕЦБ, в то время как сейчас кажется, что ЕЦБ здесь для Кристин Лагард", — заявил один из опрошенных.
Оценка деятельности Лагард, действительно, кардинально уступает оценке деятельности Драги сотрудниками ЕЦБ в конце срока его руководства: тогда менее 20% респондентов оценили его работу плохо, а более 54% дали оценку "очень хорошо" или "отлично".
Опрос был проведен 12-22 декабря 2023 года, в нем приняли участие 1 089 человек.
https://1prime.ru/global/20240122/842860189.html