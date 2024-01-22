МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Более половины сотрудников Европейского центрального банка (ЕЦБ) дали негативную оценку деятельности главы учреждения Кристин Лагард, сообщило издание Politico со ссылкой на данные опроса, проведенного профсоюзом. В ЕЦБ отметили сокращение объема "избыточных" сбережений

"Большинство участников профсоюзного опроса сотрудников ЕЦБ, с которым ознакомился Politico, заявили, что не считают ее подходящим человеком для того, чтобы возглавлять сейчас ЕЦБ: 50,6 процента респондентов оценили результаты ее работы по итогам половины восьмилетнего срока как "очень плохи" или "плохие", — пишет издание.

Каждый пятый (20,1%) опрошенный заявил, что очень плохо оценивает работу Лагард, 30,5% выбрали вариант "плохо". Еще 24,2% респондентов оценили работу Лагард "средне". Оценку "хорошо" поставили ей лишь 12,3% опрошенных, "очень хорошо" — 8%, а "отлично" — лишь 2,6%.

Наиболее распространенной причиной недовольство сотрудников ЕЦБ своей главой стала чрезмерная вовлеченность Лагард в политику и использование ею ЕЦБ для продвижения своей повестки. "Марио Драги (предыдущий глава ЕЦБ — ред.) был здесь для ЕЦБ, в то время как сейчас кажется, что ЕЦБ здесь для Кристин Лагард", — заявил один из опрошенных.

Оценка деятельности Лагард, действительно, кардинально уступает оценке деятельности Драги сотрудниками ЕЦБ в конце срока его руководства: тогда менее 20% респондентов оценили его работу плохо, а более 54% дали оценку "очень хорошо" или "отлично".

Опрос был проведен 12-22 декабря 2023 года, в нем приняли участие 1 089 человек.