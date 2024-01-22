БЕЛГРАД, 22 янв — ПРАЙМ. Послы западных стран будут определять состав правительства и политику Сербии, а санкции против России будут введены только тогда, когда Сербия станет колонией или будет оккупирована НАТО. Тако мнение выразил бывший глава Агентства безопасности и информации (разведка и контрразведка, БИА) и лидер "Движения социалистов" Александр Вулин. В ЕС призвали Сербию немедленно ввести санкции против России

Ранее послы Германии и Франции призвали Сербию ввести санкции против России, так как Сербии нужно сделать вступление в Евросоюз "национальным приоритетом".

"Послы Германии и Франции нам заявили, что место Сербии в ЕС "зарезервировано". Единственная проблема в том, что слово и посла и целого ЕС стоит столько же, сколько их подпись на Брюссельском соглашении. Как соблюдается соглашение, так и их слово, лгали тогда, лгут и сейчас", — говорится в заявлении лидера "Движения социалистов".

Вулин подчеркнул, что послы определяют правительство в Сербии и не скрывают, что у них есть свои фавориты. Политик заключил, что что Сербия не предаст свое партнерство с Россией ради вступления в Евросоюз или признания независимости Косово.