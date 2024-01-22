ООН, 22 янв — ПРАЙМ. Обсуждения украинского урегулирования нужно возобновить как можно скорее, сообщил на заседании СБ ООН постпред КНР при организации Чжан Цзюнь. Поставщик номер один. Китай проигнорировал потолок цен на нефть

"Переговоры должны быть возобновлены как можно скорее. Победителей в конфликте или войне нет. Мир не может быть достигнут отправкой вооружений на поле боя. И дальнейшие бои повлекут лишь больше жертв среди гражданского населения", — отметил Чжан Цзюнь.

Он призвал стороны соблюдать международное гуманитарное право.

"Нельзя отрекаться от дипломатических усилий при любых обстоятельствах. Мы призываем к оперативному запуску контактов и возобновлению переговоров с прицелом на достижение консенсуса для окончания боевых действий. Международное сообщество и ООН должны создать благоприятные условия для этого, тогда как другие стороны должны воздержаться от любых неконструктивных действий или безответственной риторики", — подчеркнул он.