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Китай призвал к скорейшему возобновлению переговоров по Украине
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Обсуждения украинского урегулирования нужно возобновить как можно скорее, сообщил на заседании СБ ООН постпред КНР при организации Чжан Цзюнь. "Переговоры должны быть возобновлены... ПРАЙМ, 22.01.2024
новости, в мире, оон, китай, украина
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ООН, 22 янв — ПРАЙМ. Обсуждения украинского урегулирования нужно возобновить как можно скорее, сообщил на заседании СБ ООН постпред КНР при организации Чжан Цзюнь.
"Переговоры должны быть возобновлены как можно скорее. Победителей в конфликте или войне нет. Мир не может быть достигнут отправкой вооружений на поле боя. И дальнейшие бои повлекут лишь больше жертв среди гражданского населения", — отметил Чжан Цзюнь.
Он призвал стороны соблюдать международное гуманитарное право.
"Нельзя отрекаться от дипломатических усилий при любых обстоятельствах. Мы призываем к оперативному запуску контактов и возобновлению переговоров с прицелом на достижение консенсуса для окончания боевых действий. Международное сообщество и ООН должны создать благоприятные условия для этого, тогда как другие стороны должны воздержаться от любых неконструктивных действий или безответственной риторики", — подчеркнул он.