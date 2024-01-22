БРЮССЕЛЬ, 22 янв — ПРАЙМ. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель негативно оценил панику среди некоторых европейских политиков и военачальников, которые ранее предупреждали общественность о якобы враждебных настроениях со стороны России. В ЕС призвали Сербию немедленно ввести санкции против России

В конце октября прошлого года глава минобороны ФРГ Борис Писториус заявил, что ФРГ стоит готовиться к ведению оборонительной войны, признав при этом, что в настоящий момент нападение на страны НАТО со стороны России все же маловероятно. Позднее главнокомандующий вооруженными силами Швеции Микаэль Бюден также призвал жителей быть готовыми к войне и заявил, что Россия якобы представляет угрозу для королевства.

"Я не знаю, как они приходят к подобным оценкам (о вероятности нападения России в обозримом будущем — ред.): через пять, восемь лет или два, или три года, — я не знаю… Мы должны быть готовыми к тому, чтобы помогать Украине", — указал он, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать подобные настроения в Европе.

Боррель напомнил, что конфликт сейчас происходит на границах Украины. А также посоветовал "не гадать, что произойдет через пять лет", так как дел и так достаточно.

Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.