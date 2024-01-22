ВАШИНГТОН, 22 янв — ПРАЙМ. Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби счел "вполне возможным" отказ западных стран от поддержки Киева, если конгресс США не поддержит выделение новой помощи Украине. Лавров: США блокируют попытки провести расследование на "Севпотоках"

"Вполне возможно", — сказал Кирби в ответ на соответствующий вопрос.

Он добавил, что другие союзники могут начать сомневаться по поводу помощи после подобной ситуации в Соединенных Штатах.

По его мнению, данный исход ситуации повлечет тяжелые последствия для Украины.

Администрация направила запрос в конгресс несколько месяцев назад на 106 миллиардов долларов, из которых примерно 60 предназначены для Украины.

Споры относительно миграции стали главной причиной, по которой конгрессу до сих пор не удалось согласовать запрос Белого дома о помощи Украине и Израилю. Республиканская оппозиция настаивает, что подходы Байдена делают границу "открытой". В последние месяцы сообщается о рекордных количествах нелегалов, пересекающих границу, в конце декабря патрули оформляли до десяти и более тысяч мигрантов ежедневно.

Ранее Москва направила членам НАТО ноту из-за поставок оружия Киеву. Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что любое вооружение украинской стороне будет рассматриваться, как цель для России. В Кремле считают, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине.